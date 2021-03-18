В Україні очікується стабілізація погоди, але варто очікувати морозів



Як передає Як передає Politeka.net , прогнозом на найближчий час поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, через відсутність опадів в Україні переважатиме весняна погода.





2-6 вище нуля буде спостерігатися майже у всіх регіонах країни, крім Криму - там температура повітря прогріється до 9 градусів вже в неділі

У Києві 19 березня температура повітря коливатиметься поблизу +3+5 градусів.

"Вітер передбачається або слабким, або взагалі штиль. Так навесні буває нечасто", - зазначила Діденко.



20 березня в Україні очікується хмарна погода, а ось найближчої ночі в західних областях може бути навіть до 3-7 градусів морозу.