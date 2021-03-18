В Україні очікується стабілізація погоди, але варто очікувати морозів
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчий час поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчий час поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, через відсутність опадів в Україні переважатиме весняна погода.
2-6 вище нуля буде спостерігатися майже у всіх регіонах країни, крім Криму - там температура повітря прогріється до 9 градусів вже в неділі
У Києві 19 березня температура повітря коливатиметься поблизу +3+5 градусів.
"Вітер передбачається або слабким, або взагалі штиль. Так навесні буває нечасто", - зазначила Діденко.
20 березня в Україні очікується хмарна погода, а ось найближчої ночі в західних областях може бути навіть до 3-7 градусів морозу.
20 березня в Україні очікується хмарна погода, а ось найближчої ночі в західних областях може бути навіть до 3-7 градусів морозу.
В одному зі своїх останніх прогнозів Діденко відзначала, що в Україні потепління очікується 22-23 березня.
Нагадаємо, що погода продовжить випробовувати українців дощами і температурними гойдалками: яким регіонам не привітається.
Як повідомляла Politeka, схили з будинками сповзли до моря: як виглядає популярний курорт під Одесою зараз, страхітливі кадри.
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