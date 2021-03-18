В Украине ожидается стабилизация погоды, но стоит ожидать морозов



Как передает Как передает Politeka.net , прогнозом на ближайшее время поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, из-за отсутствия осадков в Украине будет преобладать весенняя погода.





2-6 выше ноля будет наблюдаться почти во всех регионах страны, кроме Крыма - там температура воздуха прогреется до 9 градусов уже в воскресенья

В Киеве 19 марта температура воздуха будет колебаться вблизи скромных +3+5 градусов.

"Ветер предполагается либо слабым, либо вообще штиль. Так весной бывает нечасто", - отметила Диденко.



20 марта в Украине ожидается облачная погода, а вот ближайшей ночью в западных областях может быть даже до 3-7 градусов мороза.