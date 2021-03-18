В Украине ожидается стабилизация погоды, но стоит ожидать морозов
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшее время поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшее время поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, из-за отсутствия осадков в Украине будет преобладать весенняя погода.
2-6 выше ноля будет наблюдаться почти во всех регионах страны, кроме Крыма - там температура воздуха прогреется до 9 градусов уже в воскресенья
В Киеве 19 марта температура воздуха будет колебаться вблизи скромных +3+5 градусов.
"Ветер предполагается либо слабым, либо вообще штиль. Так весной бывает нечасто", - отметила Диденко.
20 марта в Украине ожидается облачная погода, а вот ближайшей ночью в западных областях может быть даже до 3-7 градусов мороза.
20 марта в Украине ожидается облачная погода, а вот ближайшей ночью в западных областях может быть даже до 3-7 градусов мороза.
В одном из своих последних прогнозов Диденко отмечала, что в Украине потепление ожидается 22-23 марта.
Напомним, что погода продолжит испытывать украинцев дождями и температурными качелями: каким регионам не поздоровится.
Как сообщала Politeka, склоны с домами сползли к морю: как выглядит популярный курорт под Одессой сейчас, устрашающие кадры.
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