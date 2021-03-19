Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в провокаційному образі
На фото Бахарі позувала в чорному топі і трусиках, стоячи біля стіни. Волосся Гюль залишила розпущеним, а в руці тримала льодяник, з яким грала губами. Дівчина дивилася в камеру, ваблячи своїми розкішними формами, завдяки чому кадр вийшов більш, ніж просто пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Принцеса - троянда"., "Така мила така красива троянда"," ти наймиліша"," зроблено в Ірані"," вбивчі стегна", " не чув від тебе .. Чому?", "Я хочу з'їсти твій льодяник", "Прекрасно", " Нічого собі супер така красива фігура, губи, очі. Ідеальна фігура така красива", "Привіт, чудова жінка".
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Молода красуня з довгим розпущеним локонами приміряла костюм з чорного оксамиту з тонкої, напівпрозорої вставкою на рукавах. Мінімалістичний образ в поєднанні з яскравим макіяжем і глибоким вирізом зробили з Бахари справжню спокусницю.
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