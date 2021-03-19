Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в провокационном образе

На фото Бахари позировала в черном топе и трусиках, стоя у стены. Волосы Гюль оставила распущенными, а в руке держала леденец, с которым играла губами. Девушка смотрела в камеру, маня своими роскошными формами, благодаря чему кадр вышел более, чем просто пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Принцесса - роза"., "Такая милая такая красивая роза", "Ты самая милая", "Сделано в Иране", "Убийственные бедра", "Не слышал от тебя .. почему?", "Я хочу съесть твой леденец", "Прекрасно", "Ничего себе супер такая красивая фигура, губы, глаза. Идеальная фигура такая красивая", "Привет, великолепная женщина".

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не перестает радовать фанатов роковыми образами.

Молодая красотка с длинными распущенными локонами примерила костюм из черного бархата с тонкой, полупрозрачной вставкой на рукавах. Минималистичный образ в сочетании с ярким макияжем и глубоким вырезом сделали из Бахари настоящую искусительницу.

Напомним, турецкая Кардашьян потянула за ниточки бикини, приковав взгляды к сочным "персикам"

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