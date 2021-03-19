Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в провокационном образе
На фото Бахари позировала в черном топе и трусиках, стоя у стены. Волосы Гюль оставила распущенными, а в руке держала леденец, с которым играла губами. Девушка смотрела в камеру, маня своими роскошными формами, благодаря чему кадр вышел более, чем просто пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Принцесса - роза"., "Такая милая такая красивая роза", "Ты самая милая", "Сделано в Иране", "Убийственные бедра", "Не слышал от тебя .. почему?", "Я хочу съесть твой леденец", "Прекрасно", "Ничего себе супер такая красивая фигура, губы, глаза. Идеальная фигура такая красивая", "Привет, великолепная женщина".
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