Українські підприємці, які через посилення карантину в "червоних" зонах змушені тимчасово припинити роботу, зможуть отримати компенсації

Але розраховувати їх зараз будуть не так, як раніше, повідомив радник керівника офісу президента Андрія Єрмака і екс-міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі одного з українських телеканалів.

Милованов уточнив, що сума виплати підприємцям буде залежати від рівня середньої зарплати в конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівня цін містам. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо", - заявив він.

За словами Мілованова, програма підтримки бізнесу працюватиме за таким алгоритмом: місцева влада області "червоної" зони повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%.

Втім, в областях, де складна фінансова ситуація, Милованов каже, що слід офіційно звертатися до центральної влади, і вона буде вирішувати ситуацію.

Зазначимо, з 22 березня в Україні в "червоній зоні" знаходиться Київ, а також Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська ТА Сумська області.

Як відомо, в "червоних" зонах заборонена робота громадського міського транспорту, проведення масових заходів, відвідування установ утворень, робота ТРЦ, прийом відвідувачів у закладах громадського харчування, робота непродовольчих ринків громадського харчування, хостелів, спортзалів.

Також заборонена робота суб'єктів госпдіяльності, які займаються торговим і побутовим обслуговуванням населення.

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