Украинские предприниматели, которые из-за усиления карантина в "красных" зонах вынуждены временно прекратить работу, смогут получить компенсации

Но рассчитывать их сейчас будут не так, как раньше, сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

Милованов уточнил, что сумма выплаты предпринимателям будет зависеть от уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен городам. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно", — заявил он.

По словам Милованова, программа поддержки бизнеса будет работать по такому алгоритму: местные власти области "красной" зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%.

Впрочем, в областях, где сложная финансовая ситуация, Милованов говорит, что следует официально обращаться к центральной власти, и она будет решать ситуацию.

Отметим, с 22 марта в Украине в "красной зоне" находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.

Как известно, в «красных» зонах запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения.

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