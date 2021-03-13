Некоторым украинцам урезали субсидии примерно в два раза
Украинцы, которые отапливают свои квартиры и дома газом, получили маленькие субсидии. На горячей линии Кабинета министров объяснили, почему так произошло.
Как оказалось, размер льготных выплат связан с изменением тарифа на газ, пишет Обозреватель.
Сейчас в Кабмине планируется разработать механизм назначения субсидий, в результате которого помощь смогут получить больше украинцев.
Также глава правительства, Денис Шмыгаль, заявил, что нужно разработать предложение для тех, кто уже накопил долги за коммуналку и не может самостоятельно их выплатить.
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Отметим, что на 2021 год в бюджете заложено почти на четверть меньше субсидий, чем на 2020-ый.
Кроме того, размер субсидий в Украине может снизиться на 40% после карантина, ведь уже действуют новые правила учета доходов, и с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).
Напомним, нардепы внесли в бюджет на 2021 год изменения: из расходов Минсоцполитики отдельно выделили 1,4 млрд, которые направят на компенсацию подорожания электроэнергии (новые субсидии).
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