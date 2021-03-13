Некоторым украинцам урезали субсидии примерно в два раза

Украинцы, которые отапливают свои квартиры и дома газом, получили маленькие субсидии. На горячей линии Кабинета министров объяснили, почему так произошло.

Как оказалось, размер льготных выплат связан с изменением тарифа на газ, пишет Обозреватель.

Так, есть области, в которых тарифы на газ стали ниже на 40% (в феврале по сравнению с январем). В результате размеры льгот уменьшились, ведь они предоставляются на норматив потребления. Так, чем выше тарифы, тем больше субсидия.