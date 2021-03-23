Відомий хореограф, танцюрист Макс Єжов який працює в шоу-балеті Олі Полякової розповів про непростий характер "королеви ночі"

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Макс розповів, як йому працюється у "королеви ночі".

Макс зізнався, що за півтора року, які він працює з Поляковою, вона стала для нього не тільки колегою, а й другом. Потрапивши до Полякової, Макс став невід'ємною частиною її шоу-балету.

"Вона класна, добра, чуйна, розуміє і входить в положення!",- розповідає танцюрист.

Однак, як керівник, розповідає хлопець, Полякова жорстка і вимоглива. Вона хоче, щоб все було на вищому рівні. "Я якось забув костюми, і мене позбавили гонорару", - скаржиться Єжов, - "Тепер, я, перед тим, як їхати, перевіряю всі костюми".

Один раз в прямому ефірі, який Оля Полякова проводила перед корпоративом, співачка позбавила Макса гонорару.

Танцюрист на корпоратив з'явився в нетверезому стані. Оля стала кричати на нього прямо під час зйомок на камеру в прямому ефірі: "Я чую, що ти кажеш, що не пив? Що ти, подивися на себе! Так, значить сьогодні на корпоративі, ти не будеш працювати! Ні, ти будеш працювати, але безкоштовно!",- заявила сувора Оля.

Макс не ображається на свого боса: "звичайно, це її творчість, вона хоче, щоб все було як цукерка!".

У Макса Єжова немає мами і тата, його виховувала бабуся і тітка. Батьки відмовилися від нього після народження. Після того як Макс потрапив до столиці, через свою довірливість, він потрапляв у неприємні ситуації, "друзі" використовували його, щоб познайомитися з тією чи іншою зіркою. Врешті Максима це загартувало, і він став більш обережно заводити знайомства.

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