Известный хореограф, танцор Макс Ежов который работает в шоу-балете Оли Поляковой рассказал о непростом характере "королевы ночи"

Как передает Politeka.net, в интервью программе "Зірковий шлях" Макс рассказал, как ему работается у "королевы ночи".

Макс признался, что за полтора года, которые он работает с Поляковой, она стала для него не только коллегой, но и другом. Когда попал к Поляковой, то стал неотъемлемой частью ее шоу-балета.

"Она классная, добрая, отзывчивая, понимающая и входящая в положение!",- рассказывает танцор.

Однако, как руководитель, рассказывает парень, Полякова жесткая и требовательная. Она хочет, чтобы все было на высшем уровне. "Я как-то забыл костюмы, и меня лишили гонорара", - жалуется Ежов, - "Теперь, я, перед тем, как ехать, проверяю все костюмы".

Один раз в прямом эфире, который Оля Полякова проводила перед корпоративом, певица также лишила Макса гонорара.

Танцор явился на корпоратив в нетрезвом состоянии. Оля стала кричать на него прямо во время съемок на камеру в прямом эфире: "Я слышу, что ты говоришь, что не пил? Что ты, посмотри на себя! Так, значит сегодня на корпоративе, ты не будешь работать! Нет, ты будешь работать, но бесплатно!",- заявила строгая Оля.

Макс не обижается на своего босса: "Конечно, это ее творчество, она хочет, чтобы все было как конфета!".

У Макса Ежова нет мамы и папы, его воспитывала бабушка и тетя. Родители отказались от него после рождения. После того как Макс попал в столицу, из-за своей доверчивости, он попадал в неприятные ситуации, "друзья" использовали его, чтобы познакомиться с той или иной звездой. В конце Максима это закалило, и он стал более осторожно заводить знакомства.

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