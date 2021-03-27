Відома українська модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як розважається в Мексиці

Як пише Politeka.net, Інна Гарячковська отримала від природи вражаючий розмір бюста. Зірка вирішила не ховати від публіки таку красу, тому відразу почала набирати популярність. Модель використовує епатажні вбрання з великими декольте, щоб розбурхати фанатів і їй це легко вдається.

Так сталося і цього разу. Інна позувала в сукні з великим декольте, хвалячись розкішним бюстом. Дівчина стояла на пляжі біля пальм, тримаючи в руках два кокоса. В один з них модель вставила трубочку і насолоджувалася напоєм. Як можна зрозуміти, дівчина все ще відпочиває на курорті Мексики.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ну нарешті хоч одна російська дівчина", "Богиня любові, вогонь", "Прекрасна", "Незрівнянна дівчина", "Вау".

Ми писали, що українська модель Інна Горячковська здивувала запальним відео.

Інна Горячковська показала відео, де трусить своїми пишними формами, в мереживній білизні чорного кольору і ремінцями, якими прикрасила пишні груди.

Крім того, вона одягла поверх червоний шовковий халатик, який сів як влитий і підкреслив апетитні округлості зірки.

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