Известная украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как развлекается в Мексике

Как пишет Politeka.net, Инна Горячковская получила от природы впечатляющий размер бюста. Звезда решила не прятать от публики такую красоту, поэтому сразу начала набирать популярность. Модель использует эпатажные наряды с большими декольте, чтобы взбудоражить фанатов и ей это легко удается.

Так произошло и в этот раз. Инна позировала в платье с большим декольте, хвастаясь роскошным бюстом. Девушка стояла на пляже возле пальм, держа в руках два кокоса. В один из них модель вставила трубочку и наслаждалась напитком. Как можно понять, девушка все еще отдыхает на курорте Мексики.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Ну наконец-то хоть одна русская девушка", "Богиня любви, огонь", "Прекрасная", "Бесподобная девушка", "Вау".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская удивила зажигательным видео.

Инна Горячковская показала видео, где трусит своими пышными формами, в кружевном белье черного цвета и ремешками, которыми приукрасила пышную грудь.

Кроме того, она надела поверх красный шелковый халатик, который сел как влитой и подчеркнул аппетитные округлости звезды.

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