Юна дочка Олі Полякової здивувала зухвалими фото, на яких засвітила нижню білизну

Як відомо, популярна співачка зі своєю дочкою Машею зараз відпочивають в Єгипті. Звідти сімейство регулярно ділиться кадрами з відпочинку в своїх Instagram. Як повідомляє Politeka.net, 16-річна Маша Полякова опублікувала нові фото з курорту.

На знімках дівчина сидить у дворі готелю, в якому вони зупинилися з мамою. Дочка співачки вийшла на свіже повітря пізно ввечері. Увага до себе відразу привертає зухвалий образ Маші.

Вона розстебнула свою білу сорочку і спустила її з одного плеча, оголивши половину грудей і засвітивши мереживну чорну білизну. У такому вигляді Дівчина сидить на лавочці на тлі пальм.

Окрему увагу привертає до себе макіяж школярки з персиковими тінями і великими стрілками, які також любить її мама.

"Дрібниці дуже важливі, але тільки великі вчинки вирішують долю", - підписала знімки Маша і поцікавилася у шанувальників, який їм подобається більше.

Підписники дівчини бурхливо відреагували на її зухвалий пост.

"Куди дивиться Мама?", "а мама знімає все нормально, за своїми стежте", "Маш, ну... Ну ніяка", "офігенна просто красуня вогонь", "Стрілки супер на всіх фотках", "що ти робиш зі мною ангел мій", "невдалий ракурс", "особливо ніяка...у тебе є набагато краще фотографії", - пишуть люди.

Нагадаємо, напівгола дочка Полякової, осідлавши поручні на пірсі, показала свої "кров з молоком": "Заздріть мовчки!".

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової пішла у відрив на розкішному курорті, здивувавши навіть маму: "Ти що, бухаєш?".

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