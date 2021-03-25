Певица Оля Полякова застала наследницу врасплох, устроив сцену при друзьях

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала развлечения на отдыхе.

Так, Полякова вместе со своими друзьями и старшей 16-летней дочкой Машей посетила итальянский ресторан в экзотической стране. Во время трапезы Оля начала снимать на телефон присутствующих, "застукав" дочь за любопытным занятием.

Девушка подняла бокал и пригубила красный напиток.

"Машенька! Дочь, ты что, бухаешь?", - с удивлением спросила обескураженная Оля.

"Это сок, вишневый", - тут же оправдалась девушка, а гости за столом подтвердили.

"Здесь итальянский ресторан... сумасшедший... Как тебе?", - спросила у нее тогда Полякова, понравилось ли ей блюдо.

Певица по очереди поинтересовалась у всех о впечатлениях - друзья остались в восторге.

Стоит отметить Маша уже наступает матери на пятки, набирая все большую популярность в Инстаграм. Повзрослевшая девушка вслед за Поляковой-старшей ничего не стесняется. Маша смело демонстрирует аппетитную фигурку в бикини.

Так, недавно она изумила поклонников кадрами в "сториз", на которых предстала вместе с подружкой. Девушки покрутились перед зеркалом в купальниках, принимая томные позы. Позднее Маша показала себя уже на пляже. Она была в черном бикини с белыми полосками. Дочь Поляковой выгнула спинку, оттопырив упругий "орешек" и натянув плавки до предела.

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой публично отчитала маму за ласки с чужим мужчиной, скандальное фото: "Папе это не понравится".

Как сообщала Politeka, Полякова в бикини решилась показать несовершенную фигуру, честные фото без ретуши: "На пляж...".