Певица Оля Полякова застала наследницу врасплох, устроив сцену при друзьях
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала развлечения на отдыхе.
Так, Полякова вместе со своими друзьями и старшей 16-летней дочкой Машей посетила итальянский ресторан в экзотической стране. Во время трапезы Оля начала снимать на телефон присутствующих, "застукав" дочь за любопытным занятием.
Девушка подняла бокал и пригубила красный напиток.
"Машенька! Дочь, ты что, бухаешь?", - с удивлением спросила обескураженная Оля.
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"Это сок, вишневый", - тут же оправдалась девушка, а гости за столом подтвердили.
"Здесь итальянский ресторан... сумасшедший... Как тебе?", - спросила у нее тогда Полякова, понравилось ли ей блюдо.
Певица по очереди поинтересовалась у всех о впечатлениях - друзья остались в восторге.
Стоит отметить Маша уже наступает матери на пятки, набирая все большую популярность в Инстаграм. Повзрослевшая девушка вслед за Поляковой-старшей ничего не стесняется. Маша смело демонстрирует аппетитную фигурку в бикини.
Так, недавно она изумила поклонников кадрами в "сториз", на которых предстала вместе с подружкой. Девушки покрутились перед зеркалом в купальниках, принимая томные позы. Позднее Маша показала себя уже на пляже. Она была в черном бикини с белыми полосками. Дочь Поляковой выгнула спинку, оттопырив упругий "орешек" и натянув плавки до предела.
Напомним, 16-летняя дочь Поляковой публично отчитала маму за ласки с чужим мужчиной, скандальное фото: "Папе это не понравится".
Как сообщала Politeka, Полякова в бикини решилась показать несовершенную фигуру, честные фото без ретуши: "На пляж...".