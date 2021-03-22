Яркая и скандальная супер блондинка Оля Полякова удивила украинцев страстно прижавшись к Виннику, наделав много шума

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Оля Полякова разместила фото, на котором тесно прижалась к Олегу Виннику, заставив ревновать украинок, даже дочь Поляковой не вытерпела, прокомментировав фото.

В кадре Олег Винник с Поляковой сидят обнявшись, при чем Винник обнял Олю за шею. Оба артиста мило улыбаются, и выглядят очень довольными. Поклонники и коллеги оценили, насколько пара подходит друг другу.

"Кто в маске?", - спросила Оля Полякова, в комментарии к фото.

Многие подшутили, что из-за локдауна, все в маске уже с нынешнего понедельника.

Дочь Оли Поляковой, Маша, увидев сияющую маму не стала скрывать удивления: "Папе это не понравится 😮", - написала Мария.

А вот "тайная жена" Винника Таюне, совсем не против таких объятий, она оставила под фото милые смайлики с сердечками "😍😍😍".

Поклонники прокомментировали фото, подчеркнув, что пара выглядит вместе очень гармонично, а некоторые заподозрили, что Полякова и Винник - родственники.

"Так так, мужу расскажу...😂", "Хочется спросить из этого фото.... что между вами было???))))) Очень классное фото🔥❤️", "Ойойой💋💋💋", "Хорошо смотритесь 🔥 отстань от Олега", "Он тебя понямал? Только честно😂", "Дуже гарно виглядаєте разом, доповнюєте один одного, були б красивою парою👍👍👍", "Полякова вы нереальная! Имейте совесть, не всем Бог дал такую красоту😂😂😂", "Пане Олеже, визначтесь ,будь ласка! Або ви Надю-на Голосє, або ви Олю-в Маскє!😂🤣", "Шо, любовники .😮", "Прямо розквітла біля нього☝️", "Полякова дома от мужа звиздюлей не получит?)))", - написали поклонники певицы.

Напомним, что бесстыжая дочь Поляковой сняла блузку перед зеркалом, показав мамино наследство: "Пока есть молодость..."

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