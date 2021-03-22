Украинская певица Ольга Полякова засветила прелести своей старшей дочки Маши
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото с отдыха. На снимке ее 16-летняя дочка отдыхала на шезлонге. По всей видимости, девушка перегрелась на солнце и уснула. Полякова не упустила момент и сняла все на камеру.
«Спит моя козочка», - подписала фото звезда.
Стоит отметить, что у Поляковой весьма свободное отношение к демонстрации тела своей дочки. Она неоднократно подвергалась критике в сети, когда публиковала весьма соблазнительные кадры с еще 15-летней Марией. Так, однажды мать и дочь устроили жаркую фотосессию в купальниках как у спасательниц Малибу. Это вызвало нешуточный скандал в сети.
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«Ребёнка то зачем оголять? Фу!», «Перебор», «Дочь уже очень взрослая, прям маму перегоняет», «Зачем Маше так быстро взрослеть?», - напали на Полякову пользователи сети.
Добавим, что в этот раз Ольга опубликовала также весьма провокационное фото. На снимке бюст Марии буквально вываливался из купальника.
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Напомним, что 16-летняя дочь Поляковой без стыда выставила тело в бикини и нарвалась на критику: "Выглядит на 34".
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