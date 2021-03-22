Яскрава і скандальна супер блондинка Оля Полякова здивувала українців пристрасно притулившись до Винника, наробивши багато галасу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Оля Полякова розмістила фото, на якому тісно притулилася до Олега Винника, змусивши ревнувати українок, навіть дочка Полякової не витерпіла, прокоментувавши фото.

У кадрі Олег Винник з Поляковою сидять обнявшись, при чому Винник обійняв Олю за шию. Обидва артисти мило посміхаються, і виглядають дуже задоволеними. Шанувальники і колеги оцінили, наскільки пара підходить один одному.

"Хто в масці?",- запитала Оля Полякова, в коментарі до фото.

Багато пожартували, що через локдаун, всі в масці вже з нинішнього понеділка.

Дочка Олі Полякової, Маша, побачивши сяючу маму не стала приховувати подиву: "Татові це не сподобається", - написала Марія.

А ось "таємна дружина" Винника Таюне, зовсім не проти таких обіймів, вона залишила під фото милі смайлики з сердечками"😍 😍 😍".

Шанувальники прокоментували фото, підкресливши, що пара виглядає разом дуже гармонійно, а деякі запідозрили, що Полякова і Винник - родичі.

"Так так, чоловікові розповім...😂 ", "Хочеться запитати з цього фото.... що між вами було???))))) Дуже класне фото🔥❤️", "Ойойой 💋 💋 💋 ", "Добре виглядаєте 🔥 "Відчепися від Олега", "Він тебе понямав? Тільки чесно😂", "Дуже добре виглядаєте разом, доповнюєте один одного, були б красивою парою👍 👍 👍"," Полякова ви нереальна! Майте совість, не всім Бог дав таку красу😂😂😂", "Пане Олеже, визначтесь ,будь ласка! Або ви Надю - на Голосє, або ви Олю-в Маскє!😂 🤣 ", "Шо, коханці .😮 ", "Прямо розквітла Біла нічого️️", "Полякова вдома від чоловіка звіздюлей не отримає?)))", - написали шанувальники співачки.

Нагадаємо, що безсоромна дочка Полякової зняла блузку перед дзеркалом, показавши мамине спадок: "поки є молодість..."

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