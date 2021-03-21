Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша без сорому показала себе в купальнику

Пляжну фотографію дівчинка, яка на початку цього місяця відзначила своє 16-річні, а через кілька днів після дня народження загриміла в лікарню, розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Маша Полякова вже встигла стати не менш знаменитою, ніж її зіркова мама. Дівчина активно веде свою сторінку в Інстаграме і показує цікаві моменти з життя.

Зараз вона вирушила на відпочинок в жаркі країни.

На знімку Маша позує сидячи на шезлонгу у відкритому чорному купальнику з білими вставками.

Дівчина приймає сонячні ванни, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами і зібравши волосся на потилиці.

Варто відзначити, що для такої юної особи ці кадри виглядають занадто відвертими.

"Скучили за літом? А скільки градусів тепла у вас ?",- запитала вона у шанувальників.

Користувачі мережі вже почали обговорювати пляжний знімок, деякі коментарі були не дуже приємними.

"Мій чоловік сказав, що фігура виглядає на 34 роки»,

"Молодчинка так тримати і ніколи нікого не слухати)!»,

"Красуня", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, дочку Олі Полякової після скарг на школу відвезли на "швидкій" з небезпечним діагнозом: кадри з палати.

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