Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша без стеснения показала себя в купальнике
Пляжную фотографию девочка, которая в начале этого месяца отметила свое 16-летние, а через несколько дней после дня рождения загремела в больницу, разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Маша Полякова уже успела стать не менее знаменитой, чем ее звездная мама. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграме и показывает интересные моменты из жизни.
Сейчас она отправилась на отдых в жаркие страны.
На снимке Маша позирует сидя на шезлонге в открытом черном купальнике с белыми вставками.
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Девушка принимает солнечные ванны, спрятав лицо за солнцезащитными очками и собрав волосы на затылке.
Стоит отметить, что для столь юной особы эти кадры выглядят слишком откровенными.
«Соскучились по лету? А сколько градусов тепла у вас ?», - спросила она у поклонников.
Пользователи сети уже принялись обсуждать пляжный снимок, некоторые комментарии были не очень приятными.
«Мой муж сказал, что фигура выглядит на 34 года»,
«Молодчинка так держать и никогда никого не слушать)!»,
«Красотка», - пишут в сети.
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