Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша без стеснения показала себя в купальнике

Пляжную фотографию девочка, которая в начале этого месяца отметила свое 16-летние, а через несколько дней после дня рождения загремела в больницу, разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Маша Полякова уже успела стать не менее знаменитой, чем ее звездная мама. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграме и показывает интересные моменты из жизни.

Сейчас она отправилась на отдых в жаркие страны.

На снимке Маша позирует сидя на шезлонге в открытом черном купальнике с белыми вставками.

Девушка принимает солнечные ванны, спрятав лицо за солнцезащитными очками и собрав волосы на затылке.

Стоит отметить, что для столь юной особы эти кадры выглядят слишком откровенными.

«Соскучились по лету? А сколько градусов тепла у вас ?», - спросила она у поклонников.

Пользователи сети уже принялись обсуждать пляжный снимок, некоторые комментарии были не очень приятными.

«Мой муж сказал, что фигура выглядит на 34 года»,

«Молодчинка так держать и никогда никого не слушать)!»,

«Красотка», - пишут в сети.

Напомним, дочь Оли Поляковой после жалоб на школу увезли на "скорой" с опасным диагнозом: кадры из палаты.

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