Дочь известной певицы Оли Поляковой Машу очень удивила школьная программа по украинской литературе

Как передает Politeka.net, своими впечатлениями девушка поделилась в сторис Инстаграм. В частности ее огорошил язык одного из произведений.

"Я ничего не имею против украинской литературы, но… Прочитаю я вам Василь Стефаник «Каминный хрест»", - начала Маша.

«Потім мене такий туск напав, що-м чиколонки гриз і чупер собі микав, качєв-єм си по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулоси до мене! Не знаю і як, і коли вчинив-єм си під грушков з воловодом. За малу филю був би-м си затєг», - прочитала она фрагмент.

«Нет, ну я, конечно, плохо знаю украинский, ну типа, я могу читать, я могу писать, но не до такой же степени!» - сказала Маша.

Стоит отметить, что отрывок произведения, который прочитала девушка, написан диалектом, а не литературным украинский языком, поэтому и выглядит необычно.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что начале усиленно изучать украинский язык, чтобы вести шоу на украинском телевидении, а также быть на них в жюри. Об этом певица рассказала своим фолловерам в Инстаграм.

Напомним, дочь Поляковой Маша в пижаме дала неожиданный совет: "Живите сегодняшнем днем и..."

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой напугала окровавленным лицом, что произошло: "Отсчет пошел"

Также Politeka писала, что дочь Поляковой Маша оконфузилась перед юным блогером, забавные кадры: "Лед тронулся…"