Старшая дочка певицы Оли Поляковой со своими подругами отметила 16 лет, это была пижамная вечеринка

Как сообщает Politeka.net, об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Дочке знаменитой Оли Поляковой исполнилось 16 лет.

Известно, что именинница родилась 2 марта 2005 года, она старшая дочка прославленной артистки.

На праздник пришли Машины подруги. Сам день рождения отмечали в пижамах, поскольку это была пижамная вечеринка. Девушка опубликовала несколько фотографий, на которых видны самые запоминающиеся моменты.

На первой фотографии фанаты увидели сидящую Машу Полякову в обнимку с какой-то игрушкой. Дочка звезды печально подперла щёку рукой. За спиной у неё ангельские крылья.

Затем Маша звонит по детскому телефону, мило надув губки. Этим она очень похожа на эпатажную звезду. На следующих двух кадрах она мило улыбается.

Предпоследняя фотография демонстрирует всех, кто был приглашен в гости. На последнем снимке Маша провожает дорогих гостей.

"Вот мои фоточки с др немного грустно прощаться с детством, но мы ведь взрослеем и это нормально так что живите сегодняшнем днем и не жалейте ни о чем" - написала именинница.

В комментариях подписчики заметили грустное настроение 16-летней девушки.

Они стали подбадривать Полякову словами: "Очень классно Красотуля". Все это, по их мнению, должно утешить дочку знаменитой мамы.

Другие заметили ошибку в набранном тексте и решили указать на неё. В фразе "и не жалейте ни о чем" Маша написала "не о чем".

"Маш, извини, но «не жалейте НИ о чём" - написал один из пользователей.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Поляковой показала окровавленное лицо.

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