Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша не смогла справиться с волнением, и ответила известному блогеру невпопад

Как передает Politeka.net, Маша Полякова в своем сторис Инстаграм разместила забавное видео, в котором оконфузилась, не справившись с волнением и ответив невпопад на простой вопрос. девушка давала "интервью" юному блогеру Дена Евтухову.

Молодые люди находились в тороговом центре. Парень был одет в розовое худи и черную куртку, а на Маше была коротенькая юбка - шотландка и "школьный" свитер.

"Какого цвета лед?" - спросил Даня, - "Белого", - ответила Маша. - "Что пьет корова?", - задал следующий вопрос Даня. - "Молоко!", - ответила девушка.

В это время зазвучала песня мамы девушки "Лед тронулся, когда ты до меня дотронулся..." Даня удовлетворенно заулыбался. А Маша, поняв, что произошел конфуз, открыла рот, как бы издавая звук "Аааа".

Забавный ролик точно понравился фанатам девушки, которых у юной 16-летней леди уже насчитывается более 174 тысячи, однако высказать свое восхищение никто не смог публично, ведь в сторис нет возможности оставить комментарий. Однако можно посмотреть видео, которое нам удалось сохранить для читателей.

Известно, что Маша Полякова совсем недавно отметила свой 16 год рождения. Девушка совсем взрослая, и теперь планирует строить свою музыкальную карьеру, подобно маминой.

Напомним, что дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."

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