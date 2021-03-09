Малолетняя дочка популярной певицы Оли Поляковой, Маша, обескуражила неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 16-летняя девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежее фото, которым изрядно заставила понервничать.

В глаза сразу же бросается, что у нее на лице красные разводы, похожие на кровь. По всей видимости, у девушки случилось носовое кровотечение.

На селфи Маша в теплой белой кофте находилась в хорошо освещенной комнате. Девушка стояла с телефоном напротив стены с кафелем. Судя по всему, это общественный туалет, так как виднелась наклейка-предупреждение о запрете курения.

Полякова-младшая открыла рот и высунула язык, придав себе еще более страдальческий вид. Что именно произошло, публика узнает немного позднее. Маша объявила, что расскажет подробности и выложит новое фото через шесть часов - отсчет пошел.

Отметим, Маша, благодаря популярности своей матери, рано стала объектом пристального внимания со стороны публики. В частности, за ней в Инстаграм следят более 170 тыс. подписчиков. Девушка старается удивлять фанатов оригинальными выходками и необычными кадрами.

Однако, по сравнению с дерзкой Олея Поляковой, девушке еще учиться и учиться.

Недавно Маша разместила забавное видео - она давала "интервью" юному блогеру Дане Евтухову. В прямомо эфире Полякова-младшая оконфузилась, не справившись с волнением и ответив невпопад на простой вопрос.

"Что пьет корова?", - спросил Даня. - "Молоко!", - ответила девушка, не сразу сообразив, что сглупила.

Напомним, что дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."

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