Известная украинская певица Оля Полякова рассказала детали личной жизни с мужем

Артистка поделилась деталями жизни с супругом-бизнесменом, Вадимом, передает Politeka.net. Певица дала интервью одному из Ютуб-каналов, в котором рассказала о разнице в возрасте с мужем. Отметим, пара вместе с 2004 года. На момент создания семьи звезде было всего 20 лет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Оли, как только она познакомилась с Вадимом, она сразу поняла, что именно этот человек ей нужен для жизни. Артистка призналась, что в этом есть и доля везения, ведь в 20 лет, мало кто может сделать выбор своей пары.

"Мне с мужем повезло, потому что, он во всем меня поддерживает. Он всегда на моей стороне. Это очень ценно и это просто моя победа", - поделилась певица.

Как отметила Полякова, до 30 лет ей казалось, что она недостаточно взрослая и профессиональная. А к 35 годам у нее и у всех людей появляется некая уверенность в себе.

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Сегодня Оля Полякова научилась отстаивать свои границы, хотя сама при этом критикует свою старшую дочь Машу.

Отметим, что супруги воспитывают двух дочерей, кроме 16-летней Маши - 9-летнюю Алису.

К слову, точный возраст мужа звезды неизвестен. В одном из интервью певица рассказала, что на момент знакомства с будущим супругом ему было далеко за 30 лет.

Тогда Вадим был миллионером и сожительствовал с девушкой, и детей у него не было. Оля также была не одинока, но оба расстались, чтобы связать свои жизни вместе.

По признанию артистки, для нее муж - это "Мистер Решаю Все Проблемы", кроме того он в любой ситуации ей помогает.

Напомним, дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."

Как сообщала Politeka, стрекоза в "Маске" сболтнула Данилко и Поляковой лишнее, и выдала себя: "Такое могла вытворить только...".

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