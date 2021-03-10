Дочку известной певицы Оли Поляковой Машу увезла скорая

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры 16-летняя девушка показала в сторис Инстаграм.

“Oh yes, I like this” – прокомментировала Маша свою поездку в машине «скорой помощи».

Затем она записала сторис из палаты в больнице, где озвучила свой диагноз.

«Меня положили с аппендицитом как-бы, обзор на палату. Не, ну просторненько. Тут никого не будет, если что. Так что, да, I like», - сказала девушка.

Палата дейтвительно оказалась очень просторной. Видно, что она расчитана на двух пациентов, но, как рассказала Маша, она там будет одна.

Помимо коек в палате можно заметить яркие желтые кресла и плазменный телевизор на стене.

"Тут даже вид неплохой", - добавила Полякова.

Позже Маша показла, что ей поставили капельницу.

Напомним, ранее Маша Полякова пожаловалась на школьную программу с украиской литературы. В частности девушку смутило произведение Василия Стефаника "Каменный крест".

«Нет, ну я, конечно, плохо знаю украинский, ну типа, я могу читать, я могу писать, но не до такой же степени!» - сказала Маша.

Дело в том, что произведение содержит один из западных диалектов украинского языка, который оказался непонятным для школьницы.

Напомним, дочь Оли Поляковой недовольна украинской литературой в школе: "Я могу читать и писать, но..."

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