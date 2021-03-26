Юная дочь Оли Поляковой удивила вызывающими фото, на которых засветила нижнее белье

Как известно, популярная певица со своей дочерью Машей сейчас отдыхают в Египте. Оттуда семейство регулярно делится кадрами с отдыха в своих Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова опубликовала новые фото с курорта.

На снимках девушка сидит во дворе отеля, в котором они остановились с мамой. Дочь певицы вышла на свежий воздух поздно вечером. Внимание к себе сразу привлекает дерзкий образ Маши.

Она расстегнула свою белую рубашку и спустила ее с одного плеча, оголив половину груди и засветив кружевное черное белье. В таком виде девушка сидит на лавочке на фоне пальм.

Отдельное внимание привлекает к себе макияж школьницы с персиковыми тенями и крупными стрелками, которые также любит ее мама.

«Мелочи очень важны, но только большие поступки решают судьбу», - подписала снимки Маша и поинтересовалась у поклонников, какой им нравится больше.

Подписчики девушки бурно отреагировали на ее вызывающий пост.

«Куда смотрит Мама?», «а мама снимает все нормально, за своими следите», «Маш, ну... Ну никакая», «Офигенна просто красотка огонь», «Стрелки супер на всех фотках», «Что ты делаешь со мной ангел мой», «Неудачный ракурс», «Особо никакая...у тебя есть намного лучше фотографии», - пишут люди.

Напомним, полуголая дочь Поляковой, оседлав поручни на пирсе, показала свои "кровь с молоком": "Завидуйте молча!".

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой ушла в отрыв на роскошном курорте, удивив даже маму: "Ты что, бухаешь?".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".