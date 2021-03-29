ПриватБанк заговорив про можливе відключення сервісів Apple Pay і Google Pay через нову ініціативу уряду

Як відомо, зараз Верховна Рада розглядає можливість прийняття законів про неринковий механізм регулювання інтерчейндж і комісії еквайрингу. У Приватбанку заявили, що ці закони будуть невигідні банкам і призведуть до втрат з держбюджету в розмірі мінімум 4 мільярдів гривень на рік.

Про це розповів заступник голови правління Приватбанку Разван Мунтеану. Він пояснив, що неринковий підхід до регулювання розмірів комісії призведе до різкого зниження кількості безготівкових операцій.

Як пише УНІАН, у зв'язку з цим топ-менеджер банку не виключив можливість відмови ПриватБанком від підтримки найбільших платіжних сервісів. Мунтеану уточнив, що мова йде про сервіси Apple Pay або Google Pay. За його словами, вони можуть стати просто збитковими через високу собівартість переказу грошей з урахуванням додаткових комісій і витрат емітентів.

Крім того, представник Приватбанку додав, що в разі введення нових механізмів регулювання банківських комісій в Україні зросте і вартість обслуговування карт для клієнтів банків.

За попередніми підрахунками, вартість обслуговування банківської карти при введенні нових правил складе в середньому понад 200 гривень на рік.

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