ПриватБанк снял "лишние" средства с карты, добавив клиентке головной боли

Как передает Politeka.net, очередная жалоба на работу ПриватБанка опубликована на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам украинки, при оплате покупки на иностранном сайте с ее карточки произошло двойное списание. Примечательно, что покупка была якобы совершена еще до того, как она положила на карту деньги.

"Это был мой любимый банк! Но 24 февраля я делала покупку в зарубежном магазине на сумму 85.50 £ в 16.33, покупка была подтверждена кодом, при этом глюков на сайте не было, а 26 февраля утром в 8:00 приходит оповещение что с меня еще списали 120 $ за 24 февраля 14.42, но я не смогла бы сделать ту покупку, потому что на карте не было таких средств в то время. В терминале я пополнила карту в 15.20 и только после этого сделала покупку!", - разъяснила клиентка.

По ее словам, в итоге, у нее получился долг в более, чем 5 тысяч гривен.

"Как можно было списать большую сумму, банк же автоматически отклоняет оплату, когда на карте нет таких средств, я очень разочарована, подала заявление на возврат средств, но результата 0!", - подытожила женщина.

Сотрудники ПриватБанка поспешили объяснить ситуцию.

"Понимаем ваши эмоции, однако в данной ситуации просим обратить внимание, что средства списывает не банк, а сайт, на котором успешно указаны реквизиты карты ее владельцем. С нашей стороны, уже сформирована заявка на опротестование операции, которая будет рассмотрена, согласно регламенту международных платежных систем. Вы можете помочь нам в этом. Если вы еще не предоставляли документы, предоставьте, пожалуйста, имеющиеся у вас: чеки, скрины, переписку с магазином или банком, в котором операции на chargeback@privatbank.ua, в теме укажите, пожалуйста, номер заявки. Это поможет увеличить шансы на обжалование операции, чтобы она была закрыта в вашу пользу", - говорится в официальном комментарии.

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