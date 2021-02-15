Клиенты Приватбанка жалуются на проблемы с актуализацией данных, из-за которых рискуют лишиться обслужавания своих вредст

Как передает Politeka.net, соответствующие отзывы появились на портале "Минфин".

Так, один из клиентов сообщает, что недавно при каждом входе в Приват24 начало вываливаться сообщение «Ваше обслуговування може бути обмежено найближчим часом згідно з чинним законодавством України. Актуалізуйте, будь ласка, ваші особисті дані/документи».

Клиент банка залил декларацию ФОП за 2020, копии квитанций, подтверждающих снятие налички со своего счета и справку о доходе. Но, это не помогло.

Пор телефону 3700 клиенту банка заявили, что годовая декларация ФОПа-единщика не является документом, подтверждающим источник происхождения его средств.

«Мне, оказывается, нужно показать договор о продаже недвижимости или авто. На мое возражение, связанное с тем что я не продавал недвижимость и автомобили, было предложено показать договор, по которому я что-то продавал. Развивая эту мысль, «специалист» предложила мне показать все мои ФОПовские доходные договора. Забегая вперед разочарую — и эти документы в итоге не подошли банку. Мои возражения, связанные с тем, что далеко не в каждом случае мои отношения с клиентом оформляются в форме письменного договора, были проигнорированы», - отметил возмущенный киент.

«Эквайринг Приват24, через который приходит около 50% моего дохода, как выяснилось, тоже не подходит. Т. е. банк как бы видит и источник, и сумму моего дохода, рассматривая транзакции по платежному терминалу, но вместе с тем как бы все-равно подозревает в финансировании терроризма», - добавил он.

В итоге ему рекомендовали написать жалобу на центральный офис.

«Пока в раздумьях, продолжать биться головой о приватовскую стену непонимания, или молча уйти в другой банк на лучшие условия?» - подытожил клиент Приватбанка.

Отметим, это не единственная жалоба подобного рода в последнее время.

Другая клиента Приватбанка рассказала, что не может пройти актуализацию уже несколько месяцев. В результате она получила сообщение с пугающим предупреждением.

"Мне приходит оповещение, что через 5 дней мне откажут в обслуживании, если я не явлюсь в банке. На горячей линии говорят, что не прошёл мой паспорт. Сколько это будет длиться и мне теперь сидеть в постоянном напряжении, понравится мой паспорт в этот раз Привату или нет? Счёт в новом банке уже открыт, да и оборот у меня немаленький, что это за отношение к своим клиентам и сколько раз ещё во время пандемии мне нужно явиться в ваш банк?"- возмущена клиентка.

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