ПриватБанк объяснил довольно частую на сегодня ситуацию с блокировкой

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина появилась новая жалоба от возмущенного клиента. По словам мужчины, проблемы начались после того, как он пытался перевети деньги на карточку другого банка.

"Мне позвонил оператор и очень долго задавал непонятные вопросы. Когда я передумал переводить и сказал об этом оператору - мне заблокировали доступ к Приват24, заблокировали карточку, а когда звоню на номер техподдержки - получаю ответ, что этот номер телефона не зарегистрирован в банке и поэтому не могу поговорить с оператором техподдержки!", - говорится в сообщении.

Клиент добавил, что прекрасно помнит свой логин и пароль, а номер телефона не менял уже 12 лет.

"У вас есть копия моего паспорта и мое фото. Восстановите, пожалуйста, доступ! В чем проблема? В отделение я не хочу идти так как время работы совпадает с моим", - подытожил мужчина.

Сотрудники ПриватБанка прокомментировали инцидент, дав советы, что делать в случае блокировки.

"В указанной ситуации снять ограничения вы можете, обратившись в наш чат на сайте банка. Процедура направлена на противодействие мошенничеству. Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не является препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не следование верификации подвергает риску потерять свои средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации", - говорится в объяснении.

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