ПриватБанк заговорил о возможном отключении сервисов Apple Pay и Google Pay из-за новой инициативы правительства

Как известно, сейчас Верховная Рада рассматривает возможность принятия законов о нерыночном механизме регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга. В ПриватБанке заявили, что эти законы будут невыгодны банкам и приведут к потерям из госбюджета в размере минимум 4 миллиардов гривен в год.

Об этом рассказал замглавы правления ПриватБанка Разван Мунтеану. Он пояснил, что нерыночный подход к регулированию размеров комиссии приведет к резкому снижению количества безналичных операций.

Как пишет УНИАН, в связи с этим топ-менеджер банка не исключил возможность отказа ПриватБанком от поддержки крупнейших платежных сервисов. Мунтеану уточнил, что речь идет о сервисах Apple Pay или Google Pay. По его словам, они могут стать попросту убыточными из-за высокой себестоимости перевода денег с учетом дополнительных комиссий и расходов эмитентов.

Кроме того, представитель ПриватБанка добавил, что в случае введения новых механизмов регулирования банковских комиссий в Украине вырастет и стоимость обслуживания карт для клиентов банков.

По предварительным подсчетам, стоимость обслуживания банковской карты при введении новых правил составит в среднем более 200 гривен в год.

Напомним, в ПриватБанке массово отклоняют платежи, введены новые ограничения для украинцев: «Теперь нужно…».

Как сообщала Politeka, мошенники оставляют клиентов Приватбанка без денег и загоняют в кредиты, в банке отреагировали: "Пожалуйста, напишите...".

Также Politeka писала, ПриватБанк вгоняет украинцев в долги на ровном месте, что происходит: "Средства списывает не банк, а...".