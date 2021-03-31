Всупереч обіцянкам уряду підняти середній розмір пенсії до 7 тисяч гривень, українці можуть зіткнутися зовсім з іншою ситуацією

Якщо зараз громадяни України отримують на пенсії близько 28,7% останньої зарплати, то поступово ця цифра знизиться до 18%. Наприклад, із зарплатою в 10 тисяч гривень зараз можна отримувати близько 2 870 гривень, а в 2055 році за таких же умов вже 1 800 гривень, пише видання «Факти».

"Таким показникам є пояснення: внески оплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», — зазначила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Але все може виявитися і набагато гірше. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зовсім вважає, що через 15 років українці (якщо нічого не змінити) взагалі не отримуватимуть пенсії. Причина все та ж-демографічна ситуація.

"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться вдвічі збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", - заявив прем'єр.

Пенсії будуть знижуватися, оскільки з 2017 року скоротили «вартість» кожного року стажу. В результаті всі пенсіонери за новими правилами отримують виплату на 26% нижче.

Крім того, в 2000-х посилили вимоги до стажу: в нього перестали зараховувати період навчання, час, коли співробітник «значився», але не отримував зарплату і т. д.

Крім цього, в 2016 році в два рази скоротили Єдиний соцвнесок (ЄСВ) із зарплати — він поповнює бюджет Пенсійного фонду.

Також в країні погіршується демографічна ситуація: працюючих стає менше, а число пенсіонерів (у процентному співвідношенні) зростає.

Впливає на зменшення пенсій і той факт, що в нашій країні низькі зарплати і великий рівень тіньової економіки.

Зазначимо також, що з 1 квітня в Україні буде переглянуто пенсійний вік для жінок. Зміни торкнуться народжених після 1 квітня 1961 року.

"З 1 квітня 2021 року жінки, що народилися після 1.04.1961 року, матимуть право виходу на пенсію в 60 років. Жінки, що народилися до цієї дати, виходять на пенсію в 59 років і шість місяців», — пояснила директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко.

Згідно зі змінами, поступово впроваджуваними з 2011 року, зміниться і страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком. У 2021 році він складе 28 років і буде щорічно збільшуватися на рік, поки не досягне 35 років в 2028 році.

Для отримання мінімальної пенсії за віком жінкам необхідний страховий стаж в 30 років.

Нагадавши, пенсії в Україні різко обрушаться, в Мінсоцполітики приголомшили цифрами: "зможуть отримувати тільки..."

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні різко зростуть, перерахунок не за горами: хто отримуватиме 18 540 вже в липні

Також Politeka писала, що українцям світить новий вид пенсій, законопроект вже в Раді, кого торкнеться: "25% для тих, хто..."