Вопреки обещаниям правительства поднять средний размер пенсии до 7 тысяч гривен, украинцы могут столкнуться совершенно с другой ситуацией

Если сейчас граждане Украины получают на пенсии около 28,7% последней зарплаты, то постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тысяч гривен сейчас можно получать около 2 870 гривен, а в 2055 году при таких же условиях уже 1 800 гривен, пишет издание «Факты».

«Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

Но все может оказаться и гораздо хуже. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же — демографическая ситуация.

«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — заявил премьер.

Пенсии будут снижаться, поскольку с 2017 года сократили «стоимость» каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже.

Кроме того, в 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник «числился», но не получал зарплату и т. д.

Помимо этого, в 2016 году в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) с зарплаты — он пополняет бюджет Пенсионного фонда.

Также в стране ухудшается демографическая ситуация: работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет.

Влияет на уменьшение пенсий и тот факт, что в нашей стране низкие зарплаты и большой уровень теневой экономики.

Отметим также, что с 1 апреля в Украине будет пересмотрен пенсионный возраст для женщин. Перемены коснутся родившихся после 1 апреля 1961 года.

«С 1 апреля 2021 года женщины, родившиеся после 1.04.1961 года, будут иметь право выхода на пенсию в 60 лет. Женщины, родившиеся до этой даты, выходят на пенсию в 59 лет и шесть месяцев», — объяснила директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Согласно изменениям, постепенно внедряемым с 2011 года, изменится и страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. В 2021 году он составит 28 лет и будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет в 2028 году.

Для получения минимальной пенсии по возрасту женщинам необходим страховой стаж в 30 лет.

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