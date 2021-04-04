Українська модель плюс-сайз Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром, показала, як відпочиває у відпустці

Як пише Politeka.net, Інна встигла прославитися як модель, маючи розкішний розмір бюста. Дівчина відразу зрозуміла, що вбрання з великим декольте - це її головна фішка. Дівчина регулярно веде соціальні мережі, де показує цікаві образи. Зараз зірка відпочиває на одному з курортів Мексики.

Цього разу красуня вирішила показати, як плаває в басейні. Інна Горячковська була в червоному купальнику з квіточками, демонструючи величезне декольте. Волосся модель вирішила доповнити штучними кісками. Дівчина майже повністю занурилася у воду, акцентувавши увагу на пишному бюсті.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Інна викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "неосяжна Краса, русалочка".

Ми писали, що українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська виставила в камеру свій дев'ятий розмір бюста.

На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося. Крім того, привабливості додавав той факт, що Горячковська наділу червоний ліфчик, бретельки якого ще більше виділяли неймовірні форми. На шиї красуні блищала золотий ланцюжок. Модель зібрала волосся в пучок, залишивши у особи пасмо. Вона опустила очі і посміхалася.

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