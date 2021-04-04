Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером, показала, как отдыхает в отпуске

Как пишет Politeka.net, Инна успела прославиться как модель, имея роскошный размер бюста. Девушка сразу поняла, что наряды с большим декольте - это ее главная фишка. Девушка регулярно ведет социальные сети, где показывает интересные образы. Сейчас звезда отдыхает на одном из курортов Мексики.

В этот раз красотка решила показать, как плавает в бассейне. Инна Горячковская была в красном купальнике с цветочками, демонстрируя огромное декольте. Волосы модель решила дополнить искусственными косичками. Девушка почти полностью погрузилась в воду, акцентировав внимание на пышном бюсте.

Фанаты не ставили лайки и не оставляли комплменты, ведь Инна выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Необъятная красота, русалочка".

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На одном из последних снимков модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось. Кроме того, соблазнительности придавал тот факт, что Горячковская надела красный лифчик, бретельки которого еще больше выделяли невероятные формы. На шее красотки блестела золотая цепочка. Модель собрала волосы в пучок, оставив у лица прядь. Она опустила глаза и улыбалась.

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