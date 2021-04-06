Відома модель Емілі Ратаковски вирішила показати всю себе разом з новонародженим сином під час годування
Після народження малюка супермодель Емілі Ратаковскі не стала показувати себе кожен день в Instagram, проте, через кілька тижнів модель все ж повернулася і приголомшила всіх ефектним виглядом. Як відомо, після народження дитини на Заході часто роблять push present-післяпологовий подарунок, що вручається молодій мамі.
Зараз в якості подарунка може бути що-завгодно, проте вибір чоловіка Емілі – Сильвестра Беар-Маккларда був дуже простий. Він подарував зірці золоту з діамантами підвіску з ім'ям дитини-Сильвестр, а також золотий ланцюжок зі словом «мама».
Однак не тільки цими подарунками похвалилася Емілі. Вона ще й засвітила себе після пологів, а також показала, як годує новонародженого сина під час відпочинку. Вважаючи це природним процесом, Емілі не стала прикривати бюст.
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"Мій зайчик", - лаконічно підписала пост зірка.
Фанати відразу відповіли:
"Потрібна ланцюжок з ім'ям !!!!; Так. Багато. Люблю; стала набагато соковитіше😍; Мама, але зроби це модно ❤️; ця дитина живе кращим життям😩; Емілі, ти тепер матуся 🤪; він ще знає свою стать?; медовий кролик; у тебе ідеальне тіло🙈; найкрасивіша мама; ангели у плоті; ну навіщо соромитися – розкіш; Емілі ніби і не народжувала зовсім».
Проте, після народження сина модель не стала показувати себе і свою фігуру після пологів, чим привернула ще більший інтерес до своєї персони. Як відомо, Ратаковскі завжди мала досить струнку і незвично витончену фігуру не дивлячись на те, що практично не займалася спортом і не приділяла багато часу обмеженням в їжі.
Кілька днів тому Емілі була помічена на прогулянці без чоловіка і дитини, а її вигляд приголомшив мережу. У розстебнутій кофті, прикритій тільки застібкою на грудях, Емілі прогулялася на обличчі улюбленого міста, а демонстрація її плоского живота через пару тижнів після пологів викликала фурор в мережі. Схоже, модель не тільки не набрала багато зайвого, але і успішно скинула решту.
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