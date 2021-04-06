Известная модель Эмили Ратаковски решила показать всю себя вместе с новорожденным сыном во время кормления

После рождения малыша супермодель Эмили Ратаковски не стала показывать себя каждый день в Инстаграм, тем не менее, спустя несколько недель модель все же вернулась и оглушила всех эффектным видом. Как известно, после рождения ребенка на Западе часто делают push present — послеродовой подарок, вручаемый молодой маме.

Сейчас в качестве подарка может быть что-угодно, однако выбор супруга Эмили – Сильвестра Беар-Маккларда был очень прост. Он подарил звезде золотую с бриллиантами подвеску с именем ребенка – Сильвестр, а также золотую цепочку со словом «мама».

Однако не только этими подарками похвасталась Эмили. Она еще и засветила себя после родов, а также показала, как кормит новорожденного сына во время отдыха. Считая это естественным процессом, Эмили не стала прикрывать бюст.

«Мой зайчик», - лаконично подписала пост звезда.

Фанаты сразу ответили:

«Нужна цепочка с именем !!!!; Так. Много. Люблю; стала намного сочнее😍; Мама, но сделай это модно ❤️; Этот ребенок живет лучшей жизнью😩; Эмили, ты теперь мамаша 🤪; Он еще знает свой пол?; медовый кролик; у тебя идеальное тело🙈; Самая красивая мама; ангелы во плоти; ну зачем стесняться – роскошь; Эмили будто и не рожала вовсе».

Тем не менее, после рождения сына модель не стала показывать себя и свою фигуру после родов, чем привлекла еще больший интерес к своей персоне. Как известно, Ратаковски всегда имела довольно стройную и необычно изящную фигуру не смотря на то, что практически не занималась спортом и не уделяла много времени ограничениям в еде.

Несколько дней назад Эмили была замечена на прогулке без мужа и ребенка, а ее вид ошеломил сеть. В расстегнутой кофте, прикрытой только застежкой на груди, Эмили прогулялась на лице любимого города, а демонстрация ее плоского живота через пару недель после родов вызвала фурор в сети. Похоже, модель не только не набрала много лишнего, но и успешно сбросила остальное.

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