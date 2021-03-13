Известная модель Эмили Ратаковски показала эффектный образ для городской прогулки
На фото Ратаковски показалась в пиджаке и с маленькой сумочкой. Модель дополнила образ стильными очками и сапогами. Красотка не надела штаны, а пиджак решила оставить расстегнутым, намекая, что белья под ним нет. В таком виде Эмили гуляла по городу, хвастаясь не только роскошными ножками, но и более аппетитными местами. Девушка показалась на нескольких кадрах, позволив на себя посмотреть со всех сторон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезда без комплиментов не остается:
"Поразительно", "Омг так жарко", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?".
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Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои совершенства в телесном боди.
Эмили позирует в боди телесного цвета, казавшееся почти невидимым на ее теле.
Из глубокого декольте выставился пышный бюст, а также его можно было заметить в глубоких вырезах сбоку. Грудь едва ли не вываливалась, притягивая взгляд. А тонкие бретельки впивались в кожу, пытаясь будто соскользнуть с плеч.
Напомним, Ратаковски стала мамой и впервые показала малыша на откровенном снимке
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски засунула свои сладкие размеры в черное кружево
Также Politeka сообщала, что кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами