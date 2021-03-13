Известная модель Эмили Ратаковски показала эффектный образ для городской прогулки

На фото Ратаковски показалась в пиджаке и с маленькой сумочкой. Модель дополнила образ стильными очками и сапогами. Красотка не надела штаны, а пиджак решила оставить расстегнутым, намекая, что белья под ним нет. В таком виде Эмили гуляла по городу, хвастаясь не только роскошными ножками, но и более аппетитными местами. Девушка показалась на нескольких кадрах, позволив на себя посмотреть со всех сторон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезда без комплиментов не остается:

"Поразительно", "Омг так жарко", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои совершенства в телесном боди.

Эмили позирует в боди телесного цвета, казавшееся почти невидимым на ее теле.

Из глубокого декольте выставился пышный бюст, а также его можно было заметить в глубоких вырезах сбоку. Грудь едва ли не вываливалась, притягивая взгляд. А тонкие бретельки впивались в кожу, пытаясь будто соскользнуть с плеч.

Напомним, Ратаковски стала мамой и впервые показала малыша на откровенном снимке

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски засунула свои сладкие размеры в черное кружево

Также Politeka сообщала, что кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами



