Знаменитая американская топ-модель Эмили Ратаковски родила своего первенца

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась радостной новостью на своей странице в Инстаграм.

Как выяснилось, Ратаковски родила еще 8 марта, однако решила не сразу сообщать об этом общественности. В своем посте модель рассказала, что они с мужем решили назвать ребенка Сильвестр.

«Слай появился на свет 3/8/21 в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», - трогательно написала звезда.

Модель также не могла не поделиться с поклонниками снимком со своим малышом. На фото модель сидит на диване и держит малыша на руках. При этом, дерзкая Эмили не стала изменять себе, и на фото предстала обнаженной.

Поклонники и другие знаменитости тут же принялись поздравлять новоиспеченную маму в комментариях.

Отметим, что отцом ребенка стал муж Ратаковски, продюсер Себастьян Бир-Макклард. В прошлом месяце пара отметила 3 года со дня своей свадьбы. Любопытно, что на момент бракосочетания они были вместе всего пару недель.

Добавим, что несмотря на то, что ребенка назвали Сильвестр, модель планирует не раскрывать его пол до 18-летия. По ее замыслу, ребенок должен сам с ним определиться.

«Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии», — поделилась модель.

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