Погода в Україні 8 квітня не подарує українцям весняного настрою

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в четвер в Україні буде прохолодно і йтимуть дощі – жодного натяку на теплу весну. Вночі в деяких регіонах очікуються невеликі заморозки.

Найбільше 8 квітня не пощастить жителям західних областей, де після мокрого снігу трохи підвищиться температура і почнуться дощі. Опади очікуються у всіх західних областях, а також торкнуться північних регіонів – Чернігівську та Сумську області. Вдень на Заході буде порівняно тепло – близько 6-8 градусів тепла, а вночі температура опуститься до -2 градусів.

Центральним, південним і східним областям пощастить більше. Там очікується сонячна погода, але температура все одно буде порівняно низькою. Найсильніше потеплішає на Півдні. Там очікується 7-11 градусів тепла. У Центрі і на Сході буде трохи прохолодніше.

Варто відзначити, що вже в п'ятницю, 9 квітня, потепління прийде в усі регіони. Українці зможуть відпочити від негоди і насолодитися весняним сонечком. Потепління протримається в Україні всі вихідні, тому сміливо можна планувати вікенд на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що погода зведе українців з розуму квітневими снігопадами і температурними гойдалками: «від -10 до +15».

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