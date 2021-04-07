Після нетривалого потепління погода в Україні знову різко погіршиться. В окремих областях у середу пройдуть навіть снігопади

Весна знову засмутить українців похолоданням аж до мінусових температур. Про це свідчить прогноз синоптиків Укргідрометцентру на 7 квітня.

У середу по всій території країни очікуються опади. У південно-східних областях пройдуть помірні, а місцями сильні дощі. А ось на решті території країни випаде квітневий мокрий сніг. Вдень у центральних областях опади будуть особливо сильними.

На південному сході, а вдень ще й у центральних областях очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Крім того, в північно-західних областях різко похолодає. Так, на півночі температура вночі опуститься до 0 ... +3 градусів, а вдень повітря прогріється до +2...6.

На заході України вночі очікується від 0 до -2 градусів, а вдень – від +3 до +7. Особливо холодно буде в Карпатах, де вночі температура опуститься до -5...-10 градусів, а вдень очікується від -2 до -7 градусів.

У східних областях вночі очікується від + 3 до +6 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до + 15.

На півдні також буде відносно тепло: вночі від + 4 до +6, а вдень від +11 до + 13 градусів.

У Києві в середу нічні температури будуть тримаються в межах від 0 до +2 градусів, а вдень очікується від +2 до + 4. Часом у столиці йтиме мокрий сніг.

Нагадаємо, синоптик Діденко попередила про аномальну погоду в Україні: "дощ перетворюватиметься на сніг".

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