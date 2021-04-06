В Украине ожидается ухудшение погодных условий Как передает Politeka.net, прогнозом на 6 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook. По ее словам, на Благовещение украинцам не стоит ждать теплой погоды.

"Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и мокрый снег на Севере, местами в западных и центральных областях Украины", - отметила Диденко. Синоптик отмечает, столбики термометров в этих областях не подымутся выше 5 градусов тепла.



Повезет жителям Донецкой и Луганской областей - там ожидает потепления до 18 градусов. На Востоке, Юге и во многих центральных областях Украины пройдут дожди, а ветер усилится до порывистого.

Непогода накроет и столицу. "Ожидается похолодание до дневных +3+5 градусов. Дождь будет превращаться в мокрый снег", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, погода в Украине нормализуется только на выходных.