В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на 6 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По ее словам, на Благовещение украинцам не стоит ждать теплой погоды.
"Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и мокрый снег на Севере, местами в западных и центральных областях Украины", - отметила Диденко.
Синоптик отмечает, столбики термометров в этих областях не подымутся выше 5 градусов тепла.

Повезет жителям Донецкой и Луганской областей - там ожидает потепления до 18 градусов.

На Востоке, Юге и во многих центральных областях Украины пройдут дожди, а ветер усилится до порывистого.
Непогода накроет и столицу.
"Ожидается похолодание до дневных +3+5 градусов. Дождь будет превращаться в мокрый снег", - сообщила Диденко.
По словам синоптика, погода в Украине нормализуется только на выходных.

По данным украинского гидромедцентра, 7 апреля в северных, и вбольшинстве центральных областей ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

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В связи с усилением порывов ветра до 15-20 м/с, синоптики объявили о "желтом" уровне опасности.

Напомним, что дожди и морозы разделят Украину на зоны, кому не повезет: «похолодает до -4 и…».

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