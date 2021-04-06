В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на 6 апреля поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По данным украинского гидромедцентра, 7 апреля в северных, и вбольшинстве центральных областей ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.
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В связи с усилением порывов ветра до 15-20 м/с, синоптики объявили о "желтом" уровне опасности.
Напомним, что дожди и морозы разделят Украину на зоны, кому не повезет: «похолодает до -4 и…».
Как сообщала Politeka, толпы людей снова вышли на одесские пляжи, видео: "Не помешали карантин и непогода".
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