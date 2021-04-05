В Украину снова вернутся ночные заморозки, а дожди разделят страну на две неравные части

После недолгого перерыва весна продолжит третировать украинцев неприятной погодой. Так, на запад страны в понедельник, 5 апреля, придут ночные морозы, а восточные области накроют дожди. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Ожидается, что на западе ночью похолодает до -4…0 градусов. Тем не менее дневные температуры сохранят комфортные значения – от +9 до +12 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

В северных областях ночью столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов, а днем ожидается +8…+11 градусов. Также будет без осадков.

В восточных областях ночью ожидается от -1 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+11. В этом регионе ожидаются дожди.

На юге ночью температура опустится до +1…+4 градусов, а днем потеплеет до +9…+12. В большинстве областей региона кроме Одесской пройдут дожди.

В Киеве 5 апреля ночью ожидаются заморозки до -2…0 градусов, а днем столбики термометров покажут +8…+11 градусов. В столице будет царить переменная облачность, без осадков.

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