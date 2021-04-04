Погода в Украине 4 апреля испортит планы украинцев, которые обрадовались весеннему потеплению

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в воскресенье практически во всех регионах ожидаются дожди, местами переходящие в мокрый снег. В некоторых регионах похолодает до минусовой температуры.

Так, в западных областях 4 апреля будет холоднее всего. Днем температура будет держаться в районе 6-9 градусов, а ночью опустится до 1 градуса мороза. Из-за резкого снижения температуры в воскресенье на Западе может идти мокрый снег.

В центральных областях будет немного теплее. Температура поднимется до 8-10 градусов. Ожидаются осадки и небольшой минус ночью.

Восточные регионы непогода не пощадит. Там будет дождливо и сыро. Столбики термометра прогреются до 8-10 градусов. Ночью температура может опустится до нуля.

Юг дожди тоже не обойдут стороной. Днем там ожидаются осадки и 9-11 градусов тепла.

Дожди в воскресенье не доберутся лишь до двух областей: Волынской и Ровенской. Там будет солнечно, но температура опустится до 6-8 градусов.

Стоит отметить, что уже с понедельника в Украине ожидаются дожди с грозами и ночные заморозки.

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