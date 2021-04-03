Погода в Україні 3 квітня приготувала жителям дев'яти областей неприємний сюрприз

Як передає Politeka.net, згідно з прогнозом на вихідні від Укргідрометцентру, в суботу, 3 квітня, на більшості території збережеться сонячна погода з мінливою хмарністю, і температурою повітря 2-6 градусів тепла вночі і до +13 вдень.

Зокрема, ясно буде в північних, центральних і південних регіонах, крім Криму, а також частково на Заході - Тернопільській і Хмельницькій областях.

Опадів слід очікувати й жителям Донецької, Луганської областей, а також Криму. Температура повітря вночі тут буде 3-6 градусів тепла, а вдень - 10-13 зі знаком плюс.