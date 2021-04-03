Погода в Україні 3 квітня приготувала жителям дев'яти областей неприємний сюрприз
Як передає Politeka.net, згідно з прогнозом на вихідні від Укргідрометцентру, в суботу, 3 квітня, на більшості території збережеться сонячна погода з мінливою хмарністю, і температурою повітря 2-6 градусів тепла вночі і до +13 вдень.
Зокрема, ясно буде в північних, центральних і південних регіонах, крім Криму, а також частково на Заході - Тернопільській і Хмельницькій областях.
При цьому на решті частини України синоптики обіцяють різке погіршення погоди. Дощі з мокрим снігом пройдуть у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях. Вночі тут вдарять морози до -2 градусів, вдень прогріється до 8-11 градусів з позначкою плюс.
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Опадів слід очікувати й жителям Донецької, Луганської областей, а також Криму. Температура повітря вночі тут буде 3-6 градусів тепла, а вдень - 10-13 зі знаком плюс.
Погода в Києві в суботу, 3 квітня, буде сонячною, без істотних опадів. Вночі очікується температура повітря від 0 до 2 градусів тепла, вдень +8-10 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Нагадаємо, за інформацією народних синоптиків, весь квітень українців супроводжуватимуть справжні погодні каруселі. За словами погодного експерта Леоніда Горбаня, з 9 квітня в Україні знову потеплішає. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 14 градусів. Однак через кілька днів поступово буде холоднішати: вдень буде +10...+ 12 градусів, вночі – +3...+4. Теплу погоду прогнозують і з 20 квітня. Українців протягом 3 днів радуватиме сонце і +18 градусів, після чого на Великдень погода знову погіршиться.
Нагадаємо, що синоптик Діденко порадила українцям насолоджуватися погодою перед поверненням холодів:"майже літо".
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