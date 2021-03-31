За її словами, 1 квітня обіцяє бути найтеплішим за останні роки. На сході України стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів. На півдні буде трохи холодніше.

"Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та місцями у північних областях. На решті території України-без істотних опадів", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що перші грози "підмочать" настрій українцям у західних регіонах.

"У Києві завтра майже літо-очікується вдень + 17 + 19 градусів. Вітер з південного заходу, істотні опади-навряд чи, а ось п'ятниця буде в столиці дощитиме", - розповіла фахівець.

Як виявилося, радіти приходу тепла ми зможемо недовго: вже з 2-го числа холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, а температура повітря почне поступово знижуватися.

Вже на вихідних похолодає на території всієї країни.