В Україні очікується рекордне потепління найближчими днями
Як передає Politeka.net, прогнозом синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, 1 квітня обіцяє бути найтеплішим за останні роки.

На сході України стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів. На півдні буде трохи холодніше.

"Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та місцями у північних областях. На решті території України-без істотних опадів", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що перші грози "підмочать" настрій українцям у західних регіонах.

"У Києві завтра майже літо-очікується вдень + 17 + 19 градусів. Вітер з південного заходу, істотні опади-навряд чи, а ось п'ятниця буде в столиці дощитиме", - розповіла фахівець.

Як виявилося, радіти приходу тепла ми зможемо недовго: вже з 2-го числа холодний атмосферний принесе в Україну більше дощів, а температура повітря почне поступово знижуватися.
Вже на вихідних похолодає на території всієї країни.
За даними синоптиків, квітень цього року в Україні буде схожим на травень. У першій декаді місяця сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується.

Однак під кінець будуть спостерігатися різкі зміни, аж до заморозків.

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Вночі температура може опускатися до -2 градусів.