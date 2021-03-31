На сході України стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів. На півдні буде трохи холодніше.
"Вітер в Україні очікується з південного заходу, невеликий або помірний. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та місцями у північних областях. На решті території України-без істотних опадів", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначила, що перші грози "підмочать" настрій українцям у західних регіонах.
Однак під кінець будуть спостерігатися різкі зміни, аж до заморозків.
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Вночі температура може опускатися до -2 градусів.
Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко порадила не радіти різкому потеплінню в Україні: "затримаються невеликі...".
А ще Politeka писала, що після довгоочікуваного потепління в Україну повернуться холоди: якою буде погода в перший тиждень квітня.
Також Politeka повідомляла, що погода дасть українцям перепочити, але пощастить не всім: які області чекає неприємний сюрприз.