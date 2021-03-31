По ее словам, 1 апреля обещает быть самым теплым за последние годы. На востоке Украины столбики термометров поднимутся до 15 градусов. На Юге будет немного холодней.

"Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный. 1-го апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что первые грозы "подмочат" настроение украинцам в западных регионах.

"В Киеве завтра почти лето - ожидается днем +17+19 градусов. Ветер с юго - запада, существенные осадки - вряд ли, а вот пятница будет в столице дождливо", - рассказала специалист.

Как оказалось, радоваться приходу тепла мы сможем недолго: уже со 2-го числа холодный атмосферный принесет в Украину больше дождей, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Уже на выходных похолодает на территории всей страны.