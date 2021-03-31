На востоке Украины столбики термометров поднимутся до 15 градусов. На Юге будет немного холодней.
"Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный. 1-го апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что первые грозы "подмочат" настроение украинцам в западных регионах.
Однако под конец будут наблюдаться резкие изменения, вплоть до заморозков.
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Ночью температура может опускаться до -2 градусов.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "Задержатся небольшие...".
А еще Politeka писала, что после долгожданного потепления в Украину вернутся холода: какой будет погода в первую неделю апреля.
Также Politeka сообщала, что погода даст украинцам передохнуть, но повезет не всем: какие области ждет неприятный сюрприз.