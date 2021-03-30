В Украине воцарится пасмурная и теплая погода без осадков, однако в отдельных областях все же пройдут дожди
В большинстве областей 30 марта будет царить сухая и облачная погода. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Не повезет только жителям Львовской, Запорожской и Херсонской областей, а также оккупированного Крыма, где ожидается дождь. Также в большинстве регионов за исключением западных областей временами будет солнечно.
В северных областях ночью ожидается от +1 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+11 градусов.
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На западе ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем ожидается +9…+12 градусов.
В центре страны ночью будет от +1 до +5 градусов, а днем потеплеет до +9…+11.
На востоке ночью температура опустится до -2…0 градусов, а днем ожидается от +6 до +9 градусов, местами до +11.
В южных областях ночные температуры будут колебаться от +2 до +5 градусов, а днем потеплеет до +8…+11.
В Киеве 30 марта будет переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+11. Ветер будет умеренным, юго-западным.
Напомним, синоптик Наталья Диденко посоветовала не радоваться резкому потеплению в Украине: "Задержатся небольшие...".
Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, весна схлестнется с зимой: в каких регионах ожидается снег.
Также Politeka писала, атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается под конец марта: кадры стихии.