Ночью все еще будут морозы

Погода в Украине 29 марта обрадует украинцев потеплением, но расстроит осадками, которые ожидаются в некоторых регионах

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, новая неделя в Украине начнется со значительного потепления. Зима наконец-то отступит, дав столбикам термометра прогреться до 10-11 градусов. Потеплеет во всех областях Украины. Правда, в некоторых регионах ожидаются осадки, которые немного подпортят впечатление от пришедшей весны.

В западных регионах в понедельник ожидается настоящий праздник природы. Будет тепло и сухо. Температура поднимется до 8-11 градусов. Жители Запада смогут насладиться прогулками на свежем воздухе.

Все остальные области, в большей или меньшей степени столкнуться с осадками. Впрочем, дожди будут идти при высокой температуре. Сильнее всего от осадков пострадают южные регионы, где ночью даже возможен мокрый снег. При этом температура воздуха на Юге будет колебаться в пределах 8-11 градусов тепла.

Добавим, что ночью еще возможны морозы. Небольшой минус ожидается в западных и восточных регионах. В остальных областях температура ночью опустится до 1-3 градусов тепла.

Отметим, что в ближайшие несколько дней украинцев ждет постепенное потепление.

Напомним, что погода резко изменится на выходных, синоптики назвали, где будет настоящая весна: "Потеплеет до +15...".

Как сообщала Politeka, атмосферный фронт с Запада ударит по Украине снегом, зима возвращается под конец марта: кадры стихии.

Также Politeka писала, что дожди обрушатся на часть Украины, потеснив весеннее тепло и солнце: «не повезет только…».