Як передає Politeka. net з посиланням на Укргідрометцентр , у суботу в Україні прогнозують ясну погоду, без опадів.

Найтепліше буде на заході - на Львівщині, Буковині та Прикарпатті температура повітря вдень прогріється до +15 градусів. Вночі в цих регіонах похолодає до 0...-2 градусів. Перша половина дня буде ясною, але вже після обіду небо затягнеться хмарами.

У той же час в інших регіонах денна температура буде коливатися в межах +7...+ 13 градусів. Дещо холодніше буде на півночі, сході та півдні. Зокрема, на Донеччині, Луганщині, в Дніпрі з районами і в Запоріжжі трохи свіже, +7... + 10 градусів вдень і 0...-2 градусів ніччю.

У Києві день буде хмарним, але опадів не варто чекати. Температура повітря в столиці 27 березня становитиме + 11...+ 13 градусів. У неділю, 28 березня, дощ може дещо знизити температуру повітря. У понеділок-вівторок у Києві знову посвіжіє, проте вже з середи і на початку квітня потеплішає до +15 градусів.