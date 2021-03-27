Погода в Україні 27 березня порадує жителів країни різким потеплінням після декількох дощових днів, що спостерігалися до цього
Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у суботу в Україні прогнозують ясну погоду, без опадів.
Найтепліше буде на заході - на Львівщині, Буковині та Прикарпатті температура повітря вдень прогріється до +15 градусів. Вночі в цих регіонах похолодає до 0...-2 градусів. Перша половина дня буде ясною, але вже після обіду небо затягнеться хмарами.
У той же час в інших регіонах денна температура буде коливатися в межах +7...+ 13 градусів. Дещо холодніше буде на півночі, сході та півдні. Зокрема, на Донеччині, Луганщині, в Дніпрі з районами і в Запоріжжі трохи свіже, +7... + 10 градусів вдень і 0...-2 градусів ніччю.
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У Києві день буде хмарним, але опадів не варто чекати. Температура повітря в столиці 27 березня становитиме + 11...+ 13 градусів. У неділю, 28 березня, дощ може дещо знизити температуру повітря. У понеділок-вівторок у Києві знову посвіжіє, проте вже з середи і на початку квітня потеплішає до +15 градусів.
Раніше ми розповідали, синоптики Укргідрометцентру поділилися прогнозом на квітень. Якщо березень видався холодніше звичайного, то другий весняний місяць повинен пройти без сюрпризів. Середня місячна температура передбачається + 8...+ 11 градусів, в горах 5-6 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах - 62-88 мм, що також в межах середніх багаторічних значень.
Нагадаємо, що синоптик порадувала українців приємним прогнозом, де і коли чекати тепло.
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