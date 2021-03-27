Погода в Украине 27 марта порадует жителей страны резким потеплением после нескольких дождливых дней, наблюдавшихся до этого
Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу в Украине прогнозируют ясную погоду, без осадков.
Теплее всего будет на западе – на Львовщине, Буковине и Прикарпатье температура воздуха днем прогреется до +15 градусов. Ночью в этих регионах похолодает до 0...-2 градусов. Первая половина дня будет ясной, но уже после обеда небо затянется тучами.
В то же время в других регионах дневная температура будет колебаться в пределах + 7...+13 градусов. Несколько холоднее будет на севере, востоке и юге. В частности, на Донетчине, Луганщине, в Днепре с районами и в Запорожье немного свежее, +7... +10 градусов днем и 0...-2 градусов ночью.
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В Киеве день будет облачным, но осадков не стоит ждать. Температура воздуха в столице 27 марта составит +11...+13 градусов. В воскресенье, 28 марта, дождь может несколько снизить температуру воздуха. В понедельник-вторник в Киеве снова посвежеет, однако уже со среды и в начале апреля потеплеет до +15 градусов.
Ранее мы рассказывали, синоптики Укргидрометцентра поделились прогнозом на апрель. Если март выдался холодне обычного, то второй весенний месяц должен пройти без сюрпризов. Средняя месячная температура предполагается +8...+11 градусов, в горах 5-6 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах - 62-88 мм, что также в пределах средних многолетних значений.
Напомним, что синоптик обрадовала украинцев приятным прогнозом, где и когда ждать тепло.
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