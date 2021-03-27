Как передает Politeka. net со ссылкой на Укргидрометцентр , в субботу в Украине прогнозируют ясную погоду, без осадков.

Теплее всего будет на западе – на Львовщине, Буковине и Прикарпатье температура воздуха днем прогреется до +15 градусов. Ночью в этих регионах похолодает до 0...-2 градусов. Первая половина дня будет ясной, но уже после обеда небо затянется тучами.

В то же время в других регионах дневная температура будет колебаться в пределах + 7...+13 градусов. Несколько холоднее будет на севере, востоке и юге. В частности, на Донетчине, Луганщине, в Днепре с районами и в Запорожье немного свежее, +7... +10 градусов днем и 0...-2 градусов ночью.

В Киеве день будет облачным, но осадков не стоит ждать. Температура воздуха в столице 27 марта составит +11...+13 градусов. В воскресенье, 28 марта, дождь может несколько снизить температуру воздуха. В понедельник-вторник в Киеве снова посвежеет, однако уже со среды и в начале апреля потеплеет до +15 градусов.